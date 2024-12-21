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Фигуристы Козловский и Бойкова назвали выступление в Омске худшим в сезоне

Пара заняла второе место в парном катании.

Источник: Комсомольская правда

На Чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Омске, пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского заняла второе место в парном катании. «Золото» у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. «Бронза» у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука.

Пара Козловского и Байковой своим выступлением осталась недовольна, назвав его худшим в сезоне.

«Мы далеки были даже не от идеальных, а от наших нормальных прокатов. Печально, но все-таки вторые. На Чемпионате России это тоже достойно», — заявил Козловский в интервью Sports.ru.

Напомним, завершающий день турнира пройдет завтра, 22 декабря.