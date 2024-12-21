Фигуристы Козловский и Бойкова назвали выступление в Омске худшим в сезоне

На Чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Омске, пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского заняла второе место в парном катании. «Золото» у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. «Бронза» у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука.