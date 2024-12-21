Хабаровчан приглашают на конкурс гравюр изо льда

Как сообщили в минкультуры, конкурс планируется с 25 по 26 февраля. Участвовать могут воспитанники школ искусств, студенты профильных училищ. Участвовать можно в том числе командой. Работы, представленные на конкурс, должны быть посвящены патриотизму, победе во Второй мировой войне, семье или природе Дальнего Востока.