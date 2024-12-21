В Ростове прогнозируют до шести градусов тепла 21 и 22 декабря

В донской столице в эти выходные, 21 и 22 декабря, погода будет напоминать весеннюю. По прогнозам синоптиком утром в субботу столбик термометра покажет два градуса тепла. В обед воздух прогреется до +6, а вечером похолодает до +3. Первая половина дня будет солнечной, во второй — облачно с прояснениями и без осадков.