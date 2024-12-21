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В Ростове прогнозируют до шести градусов тепла 21 и 22 декабря

В Ростов в эти выходные придет весна.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице в эти выходные, 21 и 22 декабря, погода будет напоминать весеннюю. По прогнозам синоптиком утром в субботу столбик термометра покажет два градуса тепла. В обед воздух прогреется до +6, а вечером похолодает до +3. Первая половина дня будет солнечной, во второй — облачно с прояснениями и без осадков.

В воскресенье, 22 декабря, утром +3, днем +6, вечером +5. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Порывы ветра составят до 4 метров в секунду.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что самым холодным месяцем зимы станет январь.