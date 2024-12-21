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Синоптики в Башкирии прогнозируют мокрый снег и гололед

На следующей неделе осадки сохранятся.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 87% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: АиФ

В ближайшие дни в Башкирии ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохранится гололед.

Под данным Башгидромета, в субботу, 21 декабря, температура воздуха днем составит −1,-6°.

В воскресенье, 22 декабря, характер погоды преимущественно не изменится. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°. Снег будет налипать на проводах и деревьях, на дорогах образуются снежные заносы, накат.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

По предварительным прогнозам, небольшие осадки сохранятся в течение всей следующей недели.