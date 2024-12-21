Синоптики в Башкирии прогнозируют мокрый снег и гололед

В воскресенье, 22 декабря, характер погоды преимущественно не изменится. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°. Снег будет налипать на проводах и деревьях, на дорогах образуются снежные заносы, накат.