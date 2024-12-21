В Башкирии потеплеет до ноля градусов

Озвучен прогноз погоды на ближайшие выходные в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей республики ждут скачки температур: от мороза ночью до сильного потепления днем.
Из-за температурных качель, когда ночью температура падала до −22 градусов, ситуация на дорогах будет ухудшаться. Как рассказали в Башгидрометцентре, сегодня, 21 декабря, ожидаются нежные заносы, накаты и гололедица. Во многих районах республики пройдут снегопады, местами обильные, за окном будет дуть сильный порывистый ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с. Температура воздуха днем составит −1,-6°.
Характер погоды не изменится и в воскресенье, 22 декабря.
— Столбики термометров ночью покажут −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°, — заключили метеорологи.
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