В Башкирии потеплеет до ноля градусов

Из-за температурных качель, когда ночью температура падала до −22 градусов, ситуация на дорогах будет ухудшаться. Как рассказали в Башгидрометцентре, сегодня, 21 декабря, ожидаются нежные заносы, накаты и гололедица. Во многих районах республики пройдут снегопады, местами обильные, за окном будет дуть сильный порывистый ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с. Температура воздуха днем составит −1,-6°.