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Хирурги реконструировали кисть бойцу СВО в Иркутске

Врачи впервые в России выполнили реконструкцию кисти с бионическим подходом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Участнику СВО реконструировали кисть. Операцию провели специалисты микрохирургического отделения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

Иркутские хирурги применили бионический подход, который помог сохранить двигательную функцию руки и сократить период реабилитации. Ранее использовали донорские материалы, в том числе и кости, только вот после такого вмешательства кисть не двигалась.

— Коллектив отделения микрохирургии ИОКБ разработал принципиально новый метод лечения и изобрел имплантную конструкцию. Поскольку большинство пациентов отделения микрохирургии — население трудоспособного возраста, сохранение функции руки, изобретение этой методики имеет высокую социальную значимость. Технология никогда ранее не использовалась в хирургии кисти как в регионе, так и в стране, — рассказал заведующий микрохирургическим отделением ИОКБ Денис Корнилов.

У участника СВО из Иркутской области была тяжелая травма правой руки, долгое время конечность была обездвижена. Операцию провели в два этапа — сначала удалили разрушенные анатомические структуры, затем установили саму конструкцию, которую изготовили в Томске специально для пациента.

Операция длилась около двух часов (при традиционном подходе занимала 4−5 часов). На третьи сутки пациент уже мог двигать кистью, самостоятельно брать различные предметы. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, готовится к выписке.

Кстати, с начала года в отделении микрохирургии провели более двух тысяч оперативных вмешательств, около 200 из них — бойцам СВО. Специалисты выполняют самое большое в стране количество операций по эндопротезированию мелких суставов кисти.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую линию по вопросам энергопотребления запустили в Иркутской области.