Хирурги реконструировали кисть бойцу СВО в Иркутске

У участника СВО из Иркутской области была тяжелая травма правой руки, долгое время конечность была обездвижена. Операцию провели в два этапа — сначала удалили разрушенные анатомические структуры, затем установили саму конструкцию, которую изготовили в Томске специально для пациента.