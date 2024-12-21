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Из-за ремонта моста у Телецентра омичи решили переехать

Жители Левого берега предпочитали арендовать квартиры на правом.

Источник: Комсомольская правда

Из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ омичи, опасаясь пробок, стали массово отказываться от аренды квартир на Левобережье —предпочитали снять недвижимость на правом берегу Иртыша.

Как сообщила руководитель отдела аренды и коммерции компании «Этажи» в Омске Кристина Орленко, такая тенденция наблюдалась в самом начале ремонтных работ, однако сейчас ситуация стабилизировалась.

«Когда появилась дополнительная полоса, настроили светофоры, миграция омичей прекратилась», — цитирует Орленко «СуперОмск».