Из-за ремонта моста у Телецентра омичи решили переехать

Из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ омичи, опасаясь пробок, стали массово отказываться от аренды квартир на Левобережье —предпочитали снять недвижимость на правом берегу Иртыша.
Как сообщила руководитель отдела аренды и коммерции компании «Этажи» в Омске Кристина Орленко, такая тенденция наблюдалась в самом начале ремонтных работ, однако сейчас ситуация стабилизировалась.
«Когда появилась дополнительная полоса, настроили светофоры, миграция омичей прекратилась», — цитирует Орленко «СуперОмск».