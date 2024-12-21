Как высмеивали и описывали западные СМИ Иосифа Сталина в дни его рождения

«Многие, похоже, скучают по чувству национального единства и общей цели, которые они чувствовали при Сталине… Для них день рождения Сталина — это событие, которое нужно если не праздновать, то помнить. Вот что объясняет один московский интеллектуал: “Тоскуют не по самому Сталину. Очень немногие одобряют такой стиль руководства. Они тоскуют по мечте”, — емко писала Time в 1979 году на столетие со дня рождения Сталина.