СССР запустил космический аппарат «Вега-2» к Венере и комете Галлея 40 лет назад

Ученые давно мечтали получить изображение кометного ядра, и лучшего шанса, чем прибытие кометы Галлея, не было. Французы разработали для изучения химического состава ядра специальный спектрометр, но для его работы нужно было максимально приблизиться к объекту, хотя бы на миллион километров. Поэтому Франция договорилась с США, что спектрометр установят на американский космический аппарат. В 1979 году, однако, американцы из проекта вышли. Тогда Советский Союз предложил французам установить их прибор на «Венеру-84». Минимальное расстояние между кометой и Венерой было не менее 40 млн км, но это все равно неизмеримо ближе, чем до Земли. Пока эту идею прорабатывали, выяснилось, что в программу миссии можно внести изменения, сделать у Венеры гравитационный маневр и организовать встречу с кометой.