Для Керченского пролива необходимо морское пространственное планирование

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Морское пространственное планирование, учитывающее интересы хозяйствующих субъектов и экологический баланс, необходимо разработать для Керченского пролива после ЧП с танкерами. Создание комплексной системы управления морепользованием позволит исключить повторение подобных трагедий, сказал ТАСС научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.
«Для Керченского пролива после трагедии с танкерами экспертам необходимо разработать более тщательное морское пространственное планирование, продуманные системы защиты мореходства и морских животных на путях миграций. Все должно быть взаимоувязано в этом стратегическом плане так, чтобы нужды и людей, и животных были учтены в равной мере. Это самая насущная проблема для морских экологов и для управления морским транспортом в России, потому что более экономически и экологически значимой акватории в российских территориальных водах, чем Керченский пролив, нет», — сказал он.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Разлив нефтепродуктов причинил серьезный урон морским млекопитающим и единой экосистеме Черного и Азовского морей, загрязнив важнейшие мелководные банки на входе и на подходах к проливу с юго-востока. По словам эксперта, «страшный сон для морского эколога уже состоялся», но убытки придется подсчитывать еще много лет. К сожалению, это было предсказуемо и ожидаемо, считает он. Защитники черноморских дельфинов уже несколько раз обращали внимание на необходимость поддержания баланса интересов природы и хозяйствующих субъектов в проливе.
«Защита экосистем как среды обитания морских млекопитающих — одна из главных задач нашего фонда, — отметил Латка. — В списке-рейтинге экологической значимости морских акваторий России, утвержденном еще при создании фонда, Керченский пролив стоит на первом месте, с большим отрывом от всех последующих. У нас есть комплекс предложений, касающихся Керченского пролива и акваторий, прилегающих к нему, реализация которых могла бы заметно снизить экологическую напряженность, риски катастроф и их последствий для морской фауны. Отдельные наработки были представлены некоторым коммерческим структурам, но средства привлечь не удалось».
Эксперты рассчитывают, что в связи с разбором причин катастрофы государство поддержит идею создания специальной комиссии по морскому пространственному планированию и управлению морепользованием в проливе. «Тогда нынешний ущерб в долгосрочном плане может обернуться даже пользой. Это тема для конструктивного сотрудничества ученых-экологов, органов госуправления и участников хозяйственной деятельности в Керченском проливе», — добавил директор Фонда защиты китов.