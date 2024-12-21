Для Керченского пролива необходимо морское пространственное планирование

«Для Керченского пролива после трагедии с танкерами экспертам необходимо разработать более тщательное морское пространственное планирование, продуманные системы защиты мореходства и морских животных на путях миграций. Все должно быть взаимоувязано в этом стратегическом плане так, чтобы нужды и людей, и животных были учтены в равной мере. Это самая насущная проблема для морских экологов и для управления морским транспортом в России, потому что более экономически и экологически значимой акватории в российских территориальных водах, чем Керченский пролив, нет», — сказал он.