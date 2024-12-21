Знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии отреставрируют в Москве

Как пояснила главный хранитель Национального музея Башкирии Зиля Нигматуллина, со временем знамя стало ветхим и сейчас нуждается в реставрации. Скоро реликвию увезут в Москву, где над ним будут работать реставраторы Наталья и Елена Синицыны. У этих специалистов имеется необходимый опыт и аккредитация от Минкульта России.