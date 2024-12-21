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Знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии отреставрируют в Москве

Красное знамя легендарной 112-й Башкавдивизии отреставрируют в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в национальном музее Башкирии состоялась пресс-конференция, на которой представители учреждения рассказали о предстоящей реставрации Красного знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Полотно хранится в фондах музея и в ближайшее время отправится в Москву.

Как рассказал журналистам историк Рамиль Рахимов, знамя было вручено генералу Минигали Шаймуратову 22 марта 1942 года. После победы в Великой Отечественной войне реликвию передали на хранение в Центральный музей Советской армии. Чуть позже ветераны 112-й Башкавдивизии добились возвращения полотна в Уфу, в Фонд Национального музея республики.

Как пояснила главный хранитель Национального музея Башкирии Зиля Нигматуллина, со временем знамя стало ветхим и сейчас нуждается в реставрации. Скоро реликвию увезут в Москву, где над ним будут работать реставраторы Наталья и Елена Синицыны. У этих специалистов имеется необходимый опыт и аккредитация от Минкульта России.

Как пояснила главный хранитель Национального музея Башкирии, после реставрации Красное знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии вернется в Уфу накануне Дня Победы.

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