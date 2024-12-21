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Топ-5 новостей в Молдове 21 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 21 декабря 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 86% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

1. Кто в Молдове может попасть в тюрьму перед парламентскими выборами: Теперь то, чем занималась ПАС и их президент в борьбе за власть, попало в уголовный кодекс — полный список.

2. Погода уходит в минус: Днем — слякоть и дожди, ночью — морозец, выходные в Молдове будут суровыми.

3. Люди боятся, что их просто кинут: Почему правящая в Молдове партия не может найти кадры на высокооплачиваемые должности.

4. Мошенничество через «колл-центр»: В Молдове задержали 12 человек, причастных к организации масштабной аферы.

5. Правильно воспитали: В Кишиневе школьники закрасили фашистскую символику на одной из улиц города.

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