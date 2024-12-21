Топ-5 новостей в Молдове 21 декабря

1. Кто в Молдове может попасть в тюрьму перед парламентскими выборами: Теперь то, чем занималась ПАС и их президент в борьбе за власть, попало в уголовный кодекс — полный список.
2. Погода уходит в минус: Днем — слякоть и дожди, ночью — морозец, выходные в Молдове будут суровыми.
3. Люди боятся, что их просто кинут: Почему правящая в Молдове партия не может найти кадры на высокооплачиваемые должности.
4. Мошенничество через «колл-центр»: В Молдове задержали 12 человек, причастных к организации масштабной аферы.
5. Правильно воспитали: В Кишиневе школьники закрасили фашистскую символику на одной из улиц города.