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В Иркутске передали ордена Мужества семьям погибших бойцов СВО

На фасадах образовательных учреждений, где учились бойцы, устанавливают мемориальные доски.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске матерям и женам погибших бойцов СВО передали ордена Мужества. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, награды удостоены Владимир Фалеев, Сергей Харьков, Андрей Балацкий, Роман Семенов, Алексей Новиков, Владислав Белуш, Антон Лямкин, Антон Нелюбин и Никита Агапов.

— Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу защитников Отечества. Участники специальной военной операции погибли как герои, выполняя свой воинский и гражданский долг. Родным и близким мы передаем Ордена Мужества — знак признательности семьям наших бойцов, — поделился Руслан Болотов.

Мэр пообещал поименно увековечить память тех, кто отдал жизнь во имя Родины. Напомним, в Иркутске на фасадах образовательных учреждений, где учились бойцы, устанавливают мемориальные доски.

Память героев увековечат. Пресс-служба администрации города Иркутска Церемония передачи орденов прошла в администрации. Пресс-служба администрации города Иркутска Ордена передали семьям погибших. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчины посмертно удостоены ордена Мужества. Пресс-служба администрации города Иркутска На фасад образовательных учреждений установят мемориальные доски. Пресс-служба администрации города Иркутска В Иркутске продолжаются работы по увековечиванию памяти бойцов. Пресс-служба администрации города Иркутска Ордена Мужества передали женам и матерям погибших. Пресс-служба администрации города Иркутска Ордена Мужества передал мэр Иркутска. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчины погибли в зоне СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что хирурги реконструировали кисть бойцу СВО в Иркутске.