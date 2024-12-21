В Иркутске передали ордена Мужества семьям погибших бойцов СВО

В Иркутске матерям и женам погибших бойцов СВО передали ордена Мужества. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, награды удостоены Владимир Фалеев, Сергей Харьков, Андрей Балацкий, Роман Семенов, Алексей Новиков, Владислав Белуш, Антон Лямкин, Антон Нелюбин и Никита Агапов.
— Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу защитников Отечества. Участники специальной военной операции погибли как герои, выполняя свой воинский и гражданский долг. Родным и близким мы передаем Ордена Мужества — знак признательности семьям наших бойцов, — поделился Руслан Болотов.
Мэр пообещал поименно увековечить память тех, кто отдал жизнь во имя Родины. Напомним, в Иркутске на фасадах образовательных учреждений, где учились бойцы, устанавливают мемориальные доски.
Память героев увековечат. Пресс-служба администрации города Иркутска Церемония передачи орденов прошла в администрации. Пресс-служба администрации города Иркутска Ордена передали семьям погибших. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчины посмертно удостоены ордена Мужества. Пресс-служба администрации города Иркутска На фасад образовательных учреждений установят мемориальные доски. Пресс-служба администрации города Иркутска В Иркутске продолжаются работы по увековечиванию памяти бойцов. Пресс-служба администрации города Иркутска Ордена Мужества передали женам и матерям погибших. Пресс-служба администрации города Иркутска Ордена Мужества передал мэр Иркутска. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчины погибли в зоне СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что хирурги реконструировали кисть бойцу СВО в Иркутске.