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Омску возвращают «Радость»

В ближайшее время вывеска вернется на свое место.

Источник: Комсомольская правда

В Омске заершается процесс изготовления вывески «Радость». Напомним, ее демонтировали из-за ветхости.

С советского времени вывеска украшала фасад здания по улице Маркса, 31, где располагался одноименный магазин для новобрачных. Магазина уже давно нет, а вывеска осталась и стала визитной карточкой города.

Как сообщил мэр Сергей Шелест, изготовление новой вывески уже заканчивается. Финансирует проект группа компаний «Брусника», которая реализует в Омске несколько проектов застройки.

Буквы будет изготовлены из алюминия. Вывеска будет снабжена подсветкой, в ее технических характеристиках были учтены температурные перепады и сильные ветра, характерные для Омска.

«В ближайшее время на крыше дома № 31 по улице Карла Маркса, смонтируют закладные, которые будут надежно удерживать конструкцию», — обрадовал омичей Сергей Шелест.