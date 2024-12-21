Омску возвращают «Радость»

В Омске заершается процесс изготовления вывески «Радость». Напомним, ее демонтировали из-за ветхости.
С советского времени вывеска украшала фасад здания по улице Маркса, 31, где располагался одноименный магазин для новобрачных. Магазина уже давно нет, а вывеска осталась и стала визитной карточкой города.
Как сообщил мэр Сергей Шелест, изготовление новой вывески уже заканчивается. Финансирует проект группа компаний «Брусника», которая реализует в Омске несколько проектов застройки.
Буквы будет изготовлены из алюминия. Вывеска будет снабжена подсветкой, в ее технических характеристиках были учтены температурные перепады и сильные ветра, характерные для Омска.
«В ближайшее время на крыше дома № 31 по улице Карла Маркса, смонтируют закладные, которые будут надежно удерживать конструкцию», — обрадовал омичей Сергей Шелест.