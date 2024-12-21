МЧС: Проектно-сметной документации по сгоревшему ТЦ «Беларусь» в Витебске нет либо ее скрывают

«Пока нам не предоставили проектно-сметную документацию, в которой наверняка есть достаточно много вопросов к этому собственнику. Она не предоставлена может быть по двум причинам: первая — от нас ее скрывают, вторая — ее просто нет», — подчеркнул министр.