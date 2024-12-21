МЧС: Проектно-сметной документации по сгоревшему ТЦ «Беларусь» в Витебске нет либо ее скрывают

Новые подробности в деле о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске, который произошел 13 декабря, в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. По его словам, ранее МЧС выявляла там нарушения, которые владелец торгового центра вовремя не устранил.
«Пока нам не предоставили проектно-сметную документацию, в которой наверняка есть достаточно много вопросов к этому собственнику. Она не предоставлена может быть по двум причинам: первая — от нас ее скрывают, вторая — ее просто нет», — подчеркнул министр.
По словам Вадима Синявского, маршруты эвакуации, а именно лестничные марши, были захламлены и использовались не по назначению. Проблемы были и с пожарной сигнализацией, пожарной автоматикой и оповещением людей при ЧС.
Министр МЧС с сожалением отметил, что владелец торгового центра сам принимал решения по перепрофилированию торговых мест при этом демонтировалась пожарная сигнализация.
Всему этому комплексу проблем после проверки будет дана оценка, подчеркнул министр.
Мы писали, что глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (здесь все последние подробности). Глава Администрации президента Крутой назвал возможные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске в числе которых система электроснабжения, многочисленные неузаконенные перепланировки (подробнее здесь).