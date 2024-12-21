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Минздрав: женщина, серьезно пострадавшая при пожаре в ТЦ Витебска, переведена в ожоговый центр в Минске

Женщина, пострадавшая при пожаре в ТЦ Витебска, переведена в минскую клинику.

Источник: Комсомольская правда

Женщина, серьезно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ «Беларусь» 13 декабря, перевезена в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска спецавтотранспортом в сопровождении реанимационной бригады, сообщил Минздрав Беларуси.

«Пациентка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностирована термоингаляционная травма тяжёлой степени. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении Минздрава.

Женщине оказывается высококвалифицированная специализированная медицинская помощь, проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

Минздрав отметил, что все остальные пострадавшие пациенты, которые были госпитализированы в больницы Витебска, а их было 19 человек, из клиник выписаны и переведены на амбулаторное лечение.

Кстати, глава МЧС сказал, что проектно-сметной документации по сгоревшему ТЦ «Беларусь» в Витебске нет либо ее скрывают (здесь подробнее).

Мы писали, что глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (здесь все последние подробности). Глава Администрации президента Крутой назвал возможные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске в числе которых система электроснабжения, многочисленные неузаконенные перепланировки (подробнее здесь).