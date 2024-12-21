Минздрав: женщина, серьезно пострадавшая при пожаре в ТЦ Витебска, переведена в ожоговый центр в Минске

Мы писали, что глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (здесь все последние подробности). Глава Администрации президента Крутой назвал возможные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске в числе которых система электроснабжения, многочисленные неузаконенные перепланировки (подробнее здесь).