Сотни ростовчан останутся без света в последнюю неделю года

В донской столице со среды, 25 декабря, запланированы работы на ЛЭП, сообщает «Донэнерго». В связи с этим в разных районах города на несколько часов будут отключать свет.
Так, 25 декабря с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по следующим адресам: ул. Украинская 14−18, 21−41; пер. Хоперский 41−75, 46−90; пер. Донецкий 65−87, 90−116; пер. Игарский 81−109, 80−108, ул. Вятская 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114/4.
26 декабря с 9:00 до 17:00 света на будет по адресам: пер. Обский 81−117, 102−122; пер. Уральский 91−122/1, 104−130; пер. Ухтомский 71−135, 78−136; ул. Украинская 73−91, 54−72; пер. Хибинский 125.
27 декабря с 9:00 до 18:00 электричество отключат по адресам: ул. Пушкинская 50−58, 59; просп. Буденновский 40.