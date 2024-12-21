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Казахстанец стал почетным жителем Сеула

АСТАНА, 21 дек — Sputnik. Казахстанец стал почетным жителем Сеула, сообщает МИД.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

Это сотрудник посольства Казахстана в Южной Корее Руслан Кайрамбаев.

С момента учреждения звания в 1958 году им были награждены всего 933 человека из 100 стран мира. Это звание присуждается иностранным гражданам за значительный вклад в развитие Сеула.

В 2024 году его получили 16 лауреатов, внесших вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие города.

«Р. Кайрамбаев получил признание за свой героический поступок, совершенный в декабре прошлого года. Он потушил горящий автомобиль, который выезжал из подземной парковки, еще до прибытия пожарных. Благодаря его решительным действиям удалось предотвратить распространение огня и избежать человеческих жертв».

отметили в МИД.

На торжественной церемонии Руслан Кайрамбаев поблагодарил мэрию Сеула за оказанную честь и подчеркнул, что не считает свой поступок героическим.

«Каждый на моем месте сделал бы то же самое». Он также выразил надежду, что его пример будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Кореей", — сказал Кайрамбаев.

Присуждение этой награды символизирует укрепление двусторонних связей между Казахстаном и Южной Кореей и подчеркивает важность солидарности в развитии международных отношений, отметили в ведомстве.