Казахстанец стал почетным жителем Сеула

Это сотрудник посольства Казахстана в Южной Корее Руслан Кайрамбаев.
С момента учреждения звания в 1958 году им были награждены всего 933 человека из 100 стран мира. Это звание присуждается иностранным гражданам за значительный вклад в развитие Сеула.
В 2024 году его получили 16 лауреатов, внесших вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие города.
«Р. Кайрамбаев получил признание за свой героический поступок, совершенный в декабре прошлого года. Он потушил горящий автомобиль, который выезжал из подземной парковки, еще до прибытия пожарных. Благодаря его решительным действиям удалось предотвратить распространение огня и избежать человеческих жертв».
На торжественной церемонии Руслан Кайрамбаев поблагодарил мэрию Сеула за оказанную честь и подчеркнул, что не считает свой поступок героическим.
«Каждый на моем месте сделал бы то же самое». Он также выразил надежду, что его пример будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Кореей", — сказал Кайрамбаев.
Присуждение этой награды символизирует укрепление двусторонних связей между Казахстаном и Южной Кореей и подчеркивает важность солидарности в развитии международных отношений, отметили в ведомстве.