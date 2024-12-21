В Копейске появится школа на 500 мест

Проектом школы предусмотрены баскетбольная площадка, футбольное поле, площадка для прыжков в длину и высоту, беговая дорожка, площадки для гимнастики учеников начального, среднего и старшего звена, площадка для гимнастики 5−11 классов, площадка для спортивных игр и метания мяча, площадка для подвижных игр для самых младших школьников, площадки для тихого отдыха, площадки для мусоросборников, метеорологическая и географическая площадка.