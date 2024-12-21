В Копейске появится школа на 500 мест

В поселке Октябрьский Копейского городского округа планируется строительство школы на 500 мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Здание будет иметь три этажа.
Проектом школы предусмотрены баскетбольная площадка, футбольное поле, площадка для прыжков в длину и высоту, беговая дорожка, площадки для гимнастики учеников начального, среднего и старшего звена, площадка для гимнастики 5−11 классов, площадка для спортивных игр и метания мяча, площадка для подвижных игр для самых младших школьников, площадки для тихого отдыха, площадки для мусоросборников, метеорологическая и географическая площадка.
Строительство объекта будет завершено к 2026 году.