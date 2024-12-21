Вылеты трех рейсов из Омска задержались на 10 часов

Так, борт авиакомпании «Россиия» должен был улететь в Красноярск в 1:30, но судя по данным онлайн-табло он задержан до 17:15. Самолет на Санкт-Петербург той же компании задержан с 05:30 до 19:50. Самолет в Санкт-Петербург авиакомпании «Северный ветер» — с 05:30 до 19:50.