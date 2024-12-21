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Вылеты трех рейсов из Омска задержались на 10 часов

Покинуть омский аэропорт они смогут только вечером, а рейс в Усть-Ишим отменен вообще.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 декабря, из Омского аэропорта на 10 и более часов задержались вылеты сразу нескольких рейсов. Официально о причинах задержки не сообщается.

Так, борт авиакомпании «Россиия» должен был улететь в Красноярск в 1:30, но судя по данным онлайн-табло он задержан до 17:15. Самолет на Санкт-Петербург той же компании задержан с 05:30 до 19:50. Самолет в Санкт-Петербург авиакомпании «Северный ветер» — с 05:30 до 19:50.

Рейс до Усть-Ишима, который должен был вылететь в 10:00, сначала перенесли на 11:00. Сейчас на онлайн-табло Омского аэропорта указано, что он на сегодня отменен совсем.