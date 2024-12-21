Разработаны технологии по уменьшению накоплений радионуклидов близ ЧАЭС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты России и Белоруссии разработали технологии по уменьшению накоплений радионуклидов в сельскохозяйственной продукции на территориях рядом с Чернобыльской АЭС. Об этом заявил ТАСС зампред президиума Национальной академии наук Белоруссии Александр Кильчевский.
Кильчевский отметил значимый результат как совместных усилий специалистов Союзного государства в ходе многолетнего сотрудничества, так и собственной программы Белоруссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Примерно четвертая часть площади республики была загрязнена радионуклидами, заявил он, отметив, что, с одной стороны, концентрация радионуклидов уменьшилась благодаря естественному процессу их распада и полураспада, с другой — благодаря разработке технологий по уменьшению их накопления.
«Наши специалисты разработали ряд технологий, связанных с уменьшением накопления радионуклидов в продуктах, прежде всего растениях, то есть при производстве сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем в пищевой цепочке радионуклиды могут попадать в организмы животных, сейчас эта цепочка изменена благодаря технологиям в сельском хозяйстве — внесению повышенных доз фосфора, калия, органических веществ, и прежде всего, борьбе с кислотностью почв, то есть известкованию и ряду других», — сказал Кильчевский на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.
Поспособствовал и подбор культур, которые меньше накапливают радионуклиды, например, сорго, подчеркнул Килькичевский, отметив, что также важен и подбор сортов. По его словам, ведутся работы по восстановлению почв, которые были загрязнены в связи с естественными процессами и антропогенным фактором. Специалисты разработали некоторые пищевые добавки, уменьшающие накопление радионуклидов в организме человека.
Для ученых остается актуальной задача борьбы с лесными пожарами и мониторинга обстановки территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. «Зола разносится ветром, может происходить вторичное загрязнение радионуклидами новых площадей», — объяснил Кильчевский. Для контроля ситуации используются спутники и дроны.
В результате чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Белоруссии. Радиоактивное загрязнение в разной степени затронуло всю территорию республики, больше всего пострадали Гомельская, Могилевская и Брестская области.