Разработаны технологии по уменьшению накоплений радионуклидов близ ЧАЭС

«Наши специалисты разработали ряд технологий, связанных с уменьшением накопления радионуклидов в продуктах, прежде всего растениях, то есть при производстве сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем в пищевой цепочке радионуклиды могут попадать в организмы животных, сейчас эта цепочка изменена благодаря технологиям в сельском хозяйстве — внесению повышенных доз фосфора, калия, органических веществ, и прежде всего, борьбе с кислотностью почв, то есть известкованию и ряду других», — сказал Кильчевский на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.