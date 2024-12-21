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Самолет пытались ввезти на грузовике в Казахстан

АСТАНА, 21 дек — Sputnik. В Казахстан пытались провезти самолет АН-2Т, сообщили в департаменте государственных доходов Павлодарской области.

Источник: Sputnik.kz

Сотрудники департамента и пограничной службы КНБ обнаружили его груженным на тягач «МАЗ 54323» на автомобильном пункте пропуска «Амангельды», это граница с Омской областью России.

Вес самолета — 3 тонны 600 килограммов, оценочная стоимость — 1,8 миллиона рублей (9,1 миллиона тенге — 17,5 тысяч долларов).

«Самолет был приобретен гражданином М на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров (специфический товар может быть отнесен как к применению в гражданских целях, так и в военных)».

рассказал руководитель отдела экспортного контроля ДГД Максут Кантарбаев.

В отношении мужчины, перевозившего самолет без необходимых разрешительных документов, материалы в совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях, были направлены в суд.

Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области он признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге (105 долларов).