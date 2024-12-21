В Челябинской области изъяли 70 незаконно срубленных хвойных деревьев

Об этом рассказали в полицейском главке Южного Урала. Стражи порядка проводили рейды в Челябинске, Копейске и Кыштыме. Им удалось проверить более 370 точек продажи хвойных деревьев. По их итогам изъяты 70 хвойных деревьев, выявлены нарушения, связанные с торговлей без лицензии, а также с повреждением дорог и дорожных сооружений.