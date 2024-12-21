В Челябинской области изъяли 70 незаконно срубленных хвойных деревьев

Об этом рассказали в полицейском главке Южного Урала. Стражи порядка проводили рейды в Челябинске, Копейске и Кыштыме. Им удалось проверить более 370 точек продажи хвойных деревьев. По их итогам изъяты 70 хвойных деревьев, выявлены нарушения, связанные с торговлей без лицензии, а также с повреждением дорог и дорожных сооружений.
Также в Карабаше полицейские остановили водителя автомобиля ГАЗ, который перевозил древесину хвойных пород без необходимых документов. Составлен административный материал.
Полиция будет продолжать проверки таких точек во всех городах Южного Урала. Как мы писали, в Челябинске проводят акцию «Ель-Пиротехника». С начала декабря выявлено более 120 нелегальных мест продажи деревьями и пиротехникой.