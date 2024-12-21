МНС: минский таксист возил пассажиров по заоблачным ценам, а по документам якобы давал скидку в 90% и утаивал выручку

Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску рассказало о вопиющем факте: минский таксист-индивидуал возил пассажиров по заоблачным ценам, а по документам якобы предоставлял малоимущим, инвалидам и тем, кто не мог расплатиться, такую же заоблачную скидку и таким образом утаивал выручку.