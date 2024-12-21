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МНС: минский таксист возил пассажиров по заоблачным ценам, а по документам якобы давал скидку в 90% и утаивал выручку

Минский таксист, прикрываясь «скидками», скрыл от налоговой 180 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску рассказало о вопиющем факте: минский таксист-индивидуал возил пассажиров по заоблачным ценам, а по документам якобы предоставлял малоимущим, инвалидам и тем, кто не мог расплатиться, такую же заоблачную скидку и таким образом утаивал выручку.

К примеру, один из его пассажиров за поездку от железнодорожного вокзала до Жданович заплатил 105 рублей.

После того как пассажиры покидали салон такси, таксист применял фейковую скидку в размере 90%, отражая в АИС ККО выручку в размере 10% от фактически принятых наличных.

Но как веревочке не виться, а конец будет. Так и с этим таксистом. Благодаря объяснениям обманутых граждан предприниматель был изобличен, а «нарисованные» им скидки в сумме порядка 180 000 рублей будут признаны сокрытой от налогообложения выручкой.

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