В Ростове отметят День рождения слонихи

В зоосаде донской столицы в воскресенье, 22 декабря, отмечают День рождения слонихи. Ситаре исполнится 14 лет. Она появилась на свет зимой 2010 года, и стала первым слоненком, который родился в ростовском зоопарке. В честь праздника зоологи приготовили интересную программу, принять участие в ней может любой желающий.