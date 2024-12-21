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В Ростове отметят День рождения слонихи

Ростовский зоопарк устроит мастер-класс в честь слонихи Ситары.

Источник: Комсомольская правда

В зоосаде донской столицы в воскресенье, 22 декабря, отмечают День рождения слонихи. Ситаре исполнится 14 лет. Она появилась на свет зимой 2010 года, и стала первым слоненком, который родился в ростовском зоопарке. В честь праздника зоологи приготовили интересную программу, принять участие в ней может любой желающий.

Так, на кулинарном мастер-классе для именинницы можно будет изготовить праздничное угощение. Потом виновницу торжества угостят лакомствами и расскажут историю ее жизни.

Как рассказали зоологи, праздник пройдет 22 декабря, в воскресенье. Также в этот день в зоопарке будет работать резиденция Деда Мороза.