В Ростове отметят День рождения слонихи

В зоосаде донской столицы в воскресенье, 22 декабря, отмечают День рождения слонихи. Ситаре исполнится 14 лет. Она появилась на свет зимой 2010 года, и стала первым слоненком, который родился в ростовском зоопарке. В честь праздника зоологи приготовили интересную программу, принять участие в ней может любой желающий.
Так, на кулинарном мастер-классе для именинницы можно будет изготовить праздничное угощение. Потом виновницу торжества угостят лакомствами и расскажут историю ее жизни.
Как рассказали зоологи, праздник пройдет 22 декабря, в воскресенье. Также в этот день в зоопарке будет работать резиденция Деда Мороза.