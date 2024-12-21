Омский «Авангард» продлил контракт с форвардом Ткачевым

Сегодня омский «Авангард» сообщил о продлении контракта с травмированным игроком Владимиром Ткачевым. Как сообщили в клубе, он уже почти восстановился и команда ожидает его возращения на лед. Контракт с Ткачевым продлен на еще один сезон.
Вместе с тем гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков сделал важное заявление — Ткачев пошел на существенные уступки в снижении цены за свою игру.
Как уже писала «КП-Омск», «Авангард» превысил установленный в КХЛ лимит на зарплаты игроков. По словам Чистякова, сейчас клуб приводит платежную ведомость в соответствие с регламентом. О том, будут ли сокращены зарплаты остальных игроков, не сообщается.