Омский «Авангард» продлил контракт с форвардом Ткачевым

Сегодня омский «Авангард» сообщил о продлении контракта с травмированным игроком Владимиром Ткачевым. Как сообщили в клубе, он уже почти восстановился и команда ожидает его возращения на лед. Контракт с Ткачевым продлен на еще один сезон.