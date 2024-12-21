В Сбере посоветовали посетить выставку «Виктор Цой. Легенда» в Петербурге

Экспозиция происходит в пространстве площадью более 3 тыс. кв. м., разделенного на 13 залов, которые раскрывают разные грани и стороны личности артиста. Это квинтэссенция источников вдохновения Виктора Цоя в лице таких легенд как, актеров Джеймса Дина и Брюса Ли, художников Кита Харинга и Жана-Мишеля Баскии, а звучание звезд Новой волны и Ленинградского рок-клуба позволят гостям выставки узнать его как музыканта, поэта, художника, и икону стиля.