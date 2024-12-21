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Глава Следкома Бастрыкин потребовал проверить омский детсад

Ведомство организует проверку после жалоб омички на холод в детском саду.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился провести доследственную проверку одного из детских садов города Омска. Мама одного из детей, посещающих этот детсад, пожаловалась Бастрыкину на холод в группах, из-за чего дети часто болеют.

Обращение женщина написала в Информационный центр СК России. По словам омички, проблема с отоплением наблюдается в детском саду не первый год, однако ситуация не меняется.

Проведение проверки Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Омской области. Глава регионального СУ СКР Виталий Батищев должен представить доклад по ее результатам.