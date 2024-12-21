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Как будет работать пригородный транспорт из-за переноса рабочих дней

МИНСК, 21 дек — Sputnik. «Минсктранс» рассказал, как будет организована работа пригородного транспорта в связи с переносом рабочих дней в 2025 году, соответствующая информация опубликована на сайте столичного транспортного предприятия.

Источник: Sputnik.by

Так, 1, 2 и 7 января пригородный транспорт будет курсировать по графику воскресенья. В понедельник, 6 января, пригородные автобусы также будут ездить по воскресному графику, кроме автобуса № 382А «Минск — Заямочное», который в это день будет курсировать, как в обычный будний день.

В воскресенье, 11 января, пригородный транспорт будет ездить по графику пятницы, также кроме маршрута № 382А, у этого автобуса будет график выходного дня.

В Международный женский день 8 марта пригородные автобусы решено запустить по графику субботы.

В апреле 2025-го также будет ряд изменений в организации работы пригородного транспорта:

26 апреля — по графику пятницы, кроме маршрута № 382А — по графику выходного дня,

28 апреля — по графику субботы, кроме маршрута № 382А — по графику буднего дня,

29 апреля — по графику воскресенья,

30 апреля — по графику пятницы.

В мае также предусмотрены некоторые изменения:

1 мая — по графику воскресенья,

8 мая — по графику пятницы,

9 мая — по графику субботы.

Затем, 2 и 12 июля пригородные автобусы будут курсировать по графику пятницы, 3 июля — по графику субботы, а 4 июля — по воскресному графику.

В четверг, 6 ноября, пригородный пассажирский транспорт будет работать, как в пятницу, а в пятницу, 7 ноября, — как в субботу.

Декабрьские изменения будут выглядеть следующим образом:

20 декабря — по графику пятницы, кроме маршрута № 382А, который будет ездить, как вы выходной день,

24 декабря — по графику пятницы,

25 декабря — по графику воскресенья,

26 декабря — по графику воскресенья, также кроме автобуса № 382А, он будет курсировать, как в будний день.

Ранее в «Минсктрансе» проинформировали, как будет ездить городской общественный транспорт в новогоднюю ночь в Минске.

Предполагается, что автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить в праздничную ночь 1 января до 5 утра и достаточно часто — примерно каждые полчаса.