Как будет работать пригородный транспорт из-за переноса рабочих дней

Так, 1, 2 и 7 января пригородный транспорт будет курсировать по графику воскресенья. В понедельник, 6 января, пригородные автобусы также будут ездить по воскресному графику, кроме автобуса № 382А «Минск — Заямочное», который в это день будет курсировать, как в обычный будний день.