Как будет работать пригородный транспорт из-за переноса рабочих дней

Так, 1, 2 и 7 января пригородный транспорт будет курсировать по графику воскресенья. В понедельник, 6 января, пригородные автобусы также будут ездить по воскресному графику, кроме автобуса № 382А «Минск — Заямочное», который в это день будет курсировать, как в обычный будний день.
В воскресенье, 11 января, пригородный транспорт будет ездить по графику пятницы, также кроме маршрута № 382А, у этого автобуса будет график выходного дня.
В Международный женский день 8 марта пригородные автобусы решено запустить по графику субботы.
В апреле 2025-го также будет ряд изменений в организации работы пригородного транспорта:
26 апреля — по графику пятницы, кроме маршрута № 382А — по графику выходного дня,
28 апреля — по графику субботы, кроме маршрута № 382А — по графику буднего дня,
29 апреля — по графику воскресенья,
30 апреля — по графику пятницы.
В мае также предусмотрены некоторые изменения:
1 мая — по графику воскресенья,
8 мая — по графику пятницы,
9 мая — по графику субботы.
Затем, 2 и 12 июля пригородные автобусы будут курсировать по графику пятницы, 3 июля — по графику субботы, а 4 июля — по воскресному графику.
В четверг, 6 ноября, пригородный пассажирский транспорт будет работать, как в пятницу, а в пятницу, 7 ноября, — как в субботу.
Декабрьские изменения будут выглядеть следующим образом:
20 декабря — по графику пятницы, кроме маршрута № 382А, который будет ездить, как вы выходной день,
24 декабря — по графику пятницы,
25 декабря — по графику воскресенья,
26 декабря — по графику воскресенья, также кроме автобуса № 382А, он будет курсировать, как в будний день.
Ранее в «Минсктрансе» проинформировали, как будет ездить городской общественный транспорт в новогоднюю ночь в Минске.
Предполагается, что автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить в праздничную ночь 1 января до 5 утра и достаточно часто — примерно каждые полчаса.