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Очередной циклонический вихрь подтягивается к Челябинской области

Очередной циклонический вихрь дотянется до Южного Урала облачной системой теплого атмосферного фронта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 81% 759 мм рт. ст. +4°

В регион придут снегопады и начнется повышение температуры.

По информации синоптиков, ночью 22 декабря облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой и мокрый снег, на северо-востоке — умеренный, кое-где образуются гололедные явления, слабые метели. Температура воздуха минус 6−11.

Днем в воскресенье облачно с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных территориях гололедные явления, от нуля до минус 5. Ветер юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью небольшой снег и минус 6−8, днем 22 декабря слабый снег и минус 1−3. Ветер юго-западный 5−10 м/с.