Очередной циклонический вихрь подтягивается к Челябинской области

В регион придут снегопады и начнется повышение температуры.
По информации синоптиков, ночью 22 декабря облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой и мокрый снег, на северо-востоке — умеренный, кое-где образуются гололедные явления, слабые метели. Температура воздуха минус 6−11.
Днем в воскресенье облачно с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных территориях гололедные явления, от нуля до минус 5. Ветер юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью небольшой снег и минус 6−8, днем 22 декабря слабый снег и минус 1−3. Ветер юго-западный 5−10 м/с.