Прошлогодний Вифлеемский огонь доставят в костелы Беларуси накануне Рождества

Всего же в декабре 2024 года Вифлеемский огонь планируется доставить в более чем 140 римско-католических и греко-католических приходов Беларуси. Впервые Вифлеемский огонь был привезен в Беларусь в 1998 году. С 2008 года его доставляют в приходы католические скауты. В 2024 году вооруженный конфликт на Ближнем Востоке повлиял на проведение этой акции. Впервые за всю ее историю будет распространен привезенный в 2023 году Вифлеемский огонь, который целый год хранили австрийские скауты.