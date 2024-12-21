Прошлогодний Вифлеемский огонь доставят в костелы Беларуси накануне Рождества

Вифлеемский огонь, который привезли в Беларусь католические скауты накануне Рождества, 20 декабря был доставлен в кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно и архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии в Минске, а 21 декабря будет доставлен в костел Успения Пресвятой Девы Марии в Пинске и кафедральный костел Иисуса Милосердного в Витебске, сообщает интернет-портал Римско-католической церкви Беларуси.
Всего же в декабре 2024 года Вифлеемский огонь планируется доставить в более чем 140 римско-католических и греко-католических приходов Беларуси. Впервые Вифлеемский огонь был привезен в Беларусь в 1998 году. С 2008 года его доставляют в приходы католические скауты. В 2024 году вооруженный конфликт на Ближнем Востоке повлиял на проведение этой акции. Впервые за всю ее историю будет распространен привезенный в 2023 году Вифлеемский огонь, который целый год хранили австрийские скауты.
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