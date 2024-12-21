Музыка из «Соника»: треки из игр, фильмов и мультфильмов

Не успел антропоморфный ёж освоиться в игре, как тут же стал героем анимационных проектов. Первый мультсериал по мотивам игры Sonic the Hedgehog вышел ещё в 1993-м. Спустя всего пару лет после появления оригинального платформера. Производство Adventures of Sonic the Hedgehog проходило в основном в США. За съёмки отвечал Кент Баттерворф, а за музыку — Рид Робинс и Марк Саймон. Проект раритетный, а потому и саундтрек к нему весьма сложно найти на просторах интернета. Впрочем, там нет ничего особенного: обыкновенные развеселые аркадные мелодии. Иногда — кривая пародия на «Полёт шмеля» Римского-Корсакова. Да и сам мультфильм — не более чем плагиат «Тома и Джерри». Как по анимации, так и по сюжету.