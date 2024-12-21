Музыка из «Соника»: треки из игр, фильмов и мультфильмов

На приключениях синего антропоморфного ежа выросли поколения девяностых, нулевых и не только. В 2008 году Соник даже стал самым популярным персонажем в гейм-индустрии. Протагонист изначально двухмерных аркад в духе «Супер Марио» давно уже обзавёлся собственной франшизой: одиночные сюжетные 3D-кампании, мультиплееры, сериалы, а теперь ещё и фильмы-блокбастеры! Редактор «Рамблера» Юлия Краснодубец рассказывает о саундтреках ко всем этим проектам.
Музыка из игр про Соника.
Синий скоростной ёж начал свой путь именно в гейм-индустрии. Самые культовые песни — те, что звучат в играх.
Музыка из игры Sonic на Sega.
Масато Накамуру написал все самые знаменитые темы к оригинальному «Сонику». Речь идёт об аркадах Sonic the Hedgehog (1991) и Sonic the Hedgehog 2 (1992). Эти игры выходили на приставке Sega и радовали поклонников аналоговым саундом YM2612 — микросхемы шестиканального генератора звука.
В этих аркадных семплах и винтажных синтах есть что-то ностальгическое и невероятно приятное.
В 1994 году вышла третья часть Sonic the Hedgehog, а заодно и спин-офф в виде Sonic & Knuckles. На этот раз Масато Накамура не принимал участия в саунд-дизайне, так как его не устроил гонорар. Ему на замену пришёл Дзюн Сэноуэ, гитарист группы Crush 40, который впоследствии стал одним из главных музыкальных продюсеров «Соника». К сотрудничеству также привлекли американца Говарда Дроссина и… Майкла Джексона!
Король поп-музыки, по слухам, тоже приложил руку к саундтреку триквела серии. Композиции обещали быть драйвовыми, стильными и хуковыми, как самые топовые хиты легендарного артиста. Однако вскоре звезду обвинили в сексуальных домогательствах, и от сотрудничества пришлось отказаться. По крайней мере официально, хотя фанаты отмечают сходство некоторых композиций с творчеством Джексона. В частности, лид-сингл Jam с альбома Dangerous напоминает трек Carnival Night Zone из «Соника».
На этой ноте и закончилась история консольных игр для приставки Sega. Но есть ещё следующая глава. И это — 3D-миры.
Музыка из Sonic Adventure: легендарные хиты (1998).
Кадр из игры Sonic AdventureSonic Team.
Sonic Adventure получилась одной из самых удачных игр в серии. Управление там кривоватое, да и графика не проходит проверку временем, но зато имеются превосходный сюжет и философия. Истории персонажей переплетаются между собой и плавно подводят нас к закономерному финалу. Герои взрослеют, а их характеры развиваются. Дзюн Сэноуэ вместе с Кэнъити Токои проделали огромную работу и подчеркнули индивидуальность каждого персонажа. Так появилась хитовая альт-рок-тема Соника в лице It Doesn’t Matter, сити-поп-бэнгер Believe in Myself Тейлза и джаз-рэп Unknown for M.E. Наклза. Розовая ежиха Эми, сиреневый кот Биг и робот «E-102 Гамма» тоже обзавелись собственными композициями. А ещё там есть невероятно драйвовая и хуковая Open Your Heart в исполнении группы Crush 40.
В сиквеле Sonic Adventure (2001) появляются новые игровые персонажи. В основном это антагонисты либо антигерои: ёж Шэдоу, летучая мышь Руж и доктор Роботник, он же Эггман. Каждый из них может похвастаться своей музыкальной темой. Это роковая Throw It All Away, Fly in the Freedom в стилистике UK-гэриджа и глэм-рок-боевичок E.G.G.M.A.N.
Помимо Дзюна и Токои, руку к саундтреку приложили Фумиэ Куматани и Масару Сетсумару. Позже к этой японской «могучей кучке» присоединился и Томоя Отани.
Знакомый тандем композиторов в том или ином составе будет встречаться ещё не раз. Sonic Heroes (2003), Shadow the Hedgehog (2005), Sonic Riders (2006), Sonic and the Secret Rings (2007), Sonic Unleashed (2008), Sonic and the Black Knight (2009), Sonic Generations (2011) и других. Со времен Frontiers в 2017-м список авторов потихоньку меняется.
Музыка из Sonic Superstars (2023).
Дзюн Сэноуэ не работал над «Соником» аж с 2012 года, но вернулся ради Sonic Superstars. В этой игре нет референсов в сторону рока, но есть осовремененный аркадный саунд и динамичные синты. Да и гармонически почерк маэстро все ещё узнаваем. Запоминающиеся темы тут искать бесполезно, но оно и не нужно: игра скорее тянет на весёлое развлечение с друзьями, нежели на философскую притчу.
The Murder of Sonic The Hedgehog (2024).
В этой визуальной новелле антропоморфный ёж и его друзья примерили на себя роль детективов. Всё приправлено любопытным сюжетом, приятной графикой и искромётным английским юмором. Поэтому и саундтрек под стать: Трауп Гэммедж и Джоэл Корелиц объединили кул-джаз, барокко, нуар и неоклассику. На выходе получилась эстетичная и интеллигентная музыка.
Музыка из фильмов про Соника.
Пока мир пребывал в постковидной апатии, компания Sony успела перенести синего антропоморфного ежа на большие экраны. Причём в трёх частях. Первые два фильма неплохо себя показали, хотя главной шумихой по-прежнему остаётся гротескный дизайн Соника из дебютного трейлера.
Над саундтреком ко всем трём кинолентам работал Антоний Том Холкенборг aka Junkie XL — прирождённый мастер гибридного эпика. Академические оркестровки в его творчестве переплетаются с энергетикой дарк-электро, синтвейва и транса. То есть с электронными жанрами. Иногда к звуковой вакханалии примешиваются рок и метал. Как пример — его трек Wonder Woman, a Call to Stand / A World Awakened из «Лиги Справедливости».
Музыка в первом фильме «Соник в кино» (Sonic the Hedgehog — 2020).
Кадр из фильма «Соник в кино» (2020)Blur Studio.
Перед Томом стояла непростая задача: сыграть на ностальгии и в то же время привнести во франшизу новые краски. Трек Welcome to Green Hills — не что иное, как аллюзия на оригинальный платформер 1991 года выпуска. «Зелёный холм» — именно так назывался первый уровень старой доброй Sonic the Hedgehog. Музыка Масато Накамуры до сих пор греет душу поклонников серии, и Junkie XL был уверен, что не напишет ничего лучше.
Однако просто позаимствовать знакомую мелодию нидерландский маэстро не мог из-за авторских прав. К тому же боссы студии настаивали на оркестровом саундтреке без электроники и семплов. Но Холкенборг очень хотел передать настроение оригинала, поэтому не сдался. Например, партии клавишных и ударных он сгенерировал на компьютере. Welcome to Green Hills содержит в себе кучу «аркадных» синтов. Под композицию легко представить, как антропоморфный ёж несётся по зелёным холмам и собирает кольца.
В треке Junkie XL воссоздал саунд аналоговых синтезаторов 80-х. Композитор использовал микросхему шестиканальной генерации звука, похожую на ту, что задействована в игре 1991 года. Сымитировать столь древний девайс было непросто, но Том постарался. В итоге Welcome to Green Hills получилась самой аутентичной в фильме.
Все остальное, к сожалению, звучит слишком обыденно. Красиво, качественно, эпично, но не шедеврально. А ведь изначально Холкенборг планировал «поднять частоту оригинальной шестиканальной микросхемы и сделать семпл на её основе». Саундтрек мог бы выйти более самобытным, однако продюсерские жажда наживы и страх перед рисками всё загубили.
Треки из «Соник 2 в кино» (Sonic the Hedgehog 2 — 2022).
Сиквел «Соника» стал куда масштабнее с точки зрения сюжета. Появились некоторые новые персонажи, например двухвостый лисёнок Тейлз и красная ехидна Наклз. А значит, стоило написать музыкальную тему для каждого героя. Уделить внимание раскрытию характеров.
Старые поклонники франшизы давно знакомы с Тейлзом и Наклзом. Первый — верный друг Соника. Немного застенчивый и неуверенный в себе, но при этом отзывчивый и самоотверженный. Композиция Goodnight, Tails хорошо отражает суть персонажа: она светлая и по-героически возвышенная. Да и вообще музыка сменяется на позитивную почти каждый раз, когда в кадре появляется двухвостый лисёнок.
А вот с Наклзом дела обстоят посложнее. Ехидна — крайне неоднозначный персонаж серии. То дерётся с Соником, то выступает его союзником. Может быть как серьёзным и рассудительным, так и вспыльчивым. А порой — невероятно агрессивным.
Впервые Наклз появился ещё в 1994 году, в игре под названием Sonic & Knuckles. Отношения ехидны и ежа уже тогда были натянутыми. Потому-то и неудивительно, что музыкальная тема Наклза почти всегда построена на контрастах. В дело вступает то алеатроника (плавное скольжение по струнам смычковых, напоминающее жужжание насекомых), то бравурные духовые. Схватки Соника с красноголовым противником почти всегда сопровождаются зловещими мотивами, а вот объединяются персонажи под героические либо сентиментальные треки.
Широту мятущейся души Наклза лучше всего отражают композиции Sonic, Meet Knuckles, Ages Ago, You Don’t Have to Be Alone Anymore и Okay, We’re Not Friends.
Новые треки из «Соник 3 в кино» (Sonic the Hedgehog 3 — 2024).
В сюжете фигурирует Шэдоу — ещё один антропоморфный ёж и по совместительству главный соперник Соника. Тёмная версия нашего героя. Хладнокровная, беспощадная, но при этом… достаточно ранимая? Любопытно, как Junkie XL воплотит характер столь противоречивого персонажа в музыке.
Музыка из мультфильмов про Соника.
Adventures of Sonic the Hedgehog (1993).
Не успел антропоморфный ёж освоиться в игре, как тут же стал героем анимационных проектов. Первый мультсериал по мотивам игры Sonic the Hedgehog вышел ещё в 1993-м. Спустя всего пару лет после появления оригинального платформера. Производство Adventures of Sonic the Hedgehog проходило в основном в США. За съёмки отвечал Кент Баттерворф, а за музыку — Рид Робинс и Марк Саймон. Проект раритетный, а потому и саундтрек к нему весьма сложно найти на просторах интернета. Впрочем, там нет ничего особенного: обыкновенные развеселые аркадные мелодии. Иногда — кривая пародия на «Полёт шмеля» Римского-Корсакова. Да и сам мультфильм — не более чем плагиат «Тома и Джерри». Как по анимации, так и по сюжету.
«Соник: Энергетический камень» (1993−1994).
Кадр из мультфильма «Соник: Энергетический камень» (1993−1994)DIC Entertainment.
В том же 1993 году вышел ещё один мультсериал об антропоморфном еже. На сей раз с самым простым и прозаичным названием: Sonic the Hedgehog. В отечественном дубляже — «Соник: Энергетический камень». Шоу продержалось куда дольше предшественника — целый год. Музыку к проекту написал Майкл Тавера в соавторстве с Мэттом Мухобераком и Джоном Цукером. Первый — сравнительно именитый композитор. Засветился в производстве таких культовых мультфильмов, как «Приключения супербратьев Марио 3», «Каспер — доброе привидение» и «Новая школа императора». Посему в музыкальном плане «Соник: Энергетический камень» звучит куда более добротно. По крайней мере, опенинг там вполне запоминающийся.
Sonic the Hedgehog: The Movie (1996).
До больших экранов в Японии герой добрался лишь в 1996 году. И это странно, учитывая его происхождение. Анимационная полнометражка называлась Sonic the Hedgehog: The Movie, а музыку к ней написали Мицухиро Тада и Рию Конаки. И вот здесь саундтрек получился ощутимо интереснее. Дух Страны восходящего солнца дал о себе знать, а потому в микс затесались сити-поп, эйсид-джаз, фьюжн и чуть-чуть j-pop.
Sonic Underground (1999−2000).
Пожалуй, самый экспериментальный анимационный проект франчайза. На этот раз за производство отвечали в основном французы. Сюжетно Sonic Underground получился спорным: создатели напутали характеры каноничных персонажей, а новые герои особо никого не заинтересовали. Но саундтрек удался на славу. Майк Пиччирилло и Жан-Мишель Гирао с блеском воплотили концепцию рок-группы. Быстробегающий ёж и его друзья взяли в руки электрогитары, микрофоны и… исполнили что-то среднее между фанком, синти- и глэм-роком. Иногда даже влияние мэтров уровня Bee Gees прослеживается. Стоит послушать Where There’s A Will, There’s A Way.
Sonic X (2003−2006).
На очереди, пожалуй, самый известный мультсериал о Сонике. И самый долгоиграющий: три года, три сезона и 52 серии — цифры весьма впечатляющие. «Соник Икс» раскрыл персонажей не так хорошо, как это сделали игры, но надо отдать должное хорошей графике и самобытному саундтреку.
Музыка к сериалу вышла в двух версиях: японской и американской. Композитором от лица Страны восходящего солнца выступил Ёсихиро Икэ. Кроме того, в «Соник Икс» можно услышать некоторые темы из игр Sonic Adventure и Sonic Adventure 2. Но самыми громкими хитами стали, конечно же, опенинги. В Японии это — Sonic Drive, а в Америке — Gotta Go Fast.
Современные проекты: Sonic Boom (2014−2017) и Sonic Prime (2022-…).
Только за последние десять лет вышло аж два сериала на тему Соника. В первом, Sonic Boom, за музыку отвечал Майкл Ричард Плауман. Раньше он писал только саундтреки к рождественским мультфильмам и боевикам среднего пошиба.
Новинка в лице Sonic Prime тоже не может похвастаться запоминающимися треками. Стеффан Эндрюс и Майк Шилдс, конечно, передали атмосферу происходящего, да и немножко рэпкора в студию завезли. Но в целом — в одно ухо влетело, в другое вылетело.
Франшиза «Соника» объединяет под своим началом огромное количество игр, фильмов и сериалов. Это доказывает неугасающую популярность синего ежа и его друзей. Кстати, мерч с культовым персонажем вы можете приобрести в СберМегаМаркете. Скидки там весьма приятные. Интересно? Тогда переходите по ссылке ниже, чтобы узнать подробности. По подписке СберПрайм вы получите много плюшек. Мы перечислили лишь малую их часть.