Музыка из «Соника»: треки из игр, фильмов и мультфильмов

Sonic Adventure получилась одной из самых удачных игр в серии. Управление там кривоватое, да и графика не проходит проверку временем, но зато имеются превосходный сюжет и философия. Истории персонажей переплетаются между собой и плавно подводят нас к закономерному финалу. Герои взрослеют, а их характеры развиваются. Дзюн Сэноуэ вместе с Кэнъити Токои проделали огромную работу и подчеркнули индивидуальность каждого персонажа. Так появилась хитовая альт-рок-тема Соника в лице It Doesn’t Matter, сити-поп-бэнгер Believe in Myself Тейлза и джаз-рэп Unknown for M.E. Наклза. Розовая ежиха Эми, сиреневый кот Биг и робот «E-102 Гамма» тоже обзавелись собственными композициями. А ещё там есть невероятно драйвовая и хуковая Open Your Heart в исполнении группы Crush 40.