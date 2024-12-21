Рэпер Tyga выпустит первый за шесть лет альбом Not Safe For Work

Хип-хоп-музыкант Tyga в своих соцсетях анонсировал пластинку Not Safe For Work. Первый с 2019-го полноформатник артиста увидит свет 31 января 2025-го. В этом году рэпер выпускал сингл Sensei, который может войти в грядущий релиз.
О планах выпустить альбом исполнитель рассказал недавно в интервью на фестивале Rolling Loud в Майами. Tyga признался, что находится в процессе сведения лонгплея и хочет оправиться в тур в 2025-м.
В прошлом году артист и барабанщик панк-рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер вместе работали над музыкой. По информации источников, звезды готовили EP. Однако студийник так и не вышел.