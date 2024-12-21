Рэпер Tyga выпустит первый за шесть лет альбом Not Safe For Work

Хип-хоп-музыкант Tyga в своих соцсетях анонсировал пластинку Not Safe For Work. Первый с 2019-го полноформатник артиста увидит свет 31 января 2025-го. В этом году рэпер выпускал сингл Sensei, который может войти в грядущий релиз.