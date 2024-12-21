Свыше 2,6 тысяч коммунальщиков Астаны вышли на уборку снега

Они работают в круглосуточном режиме, за прошедшую ночь коммунальные службы вывезли из столицы 2357 грузовиков снега или около 30 тысяч кубометров.
«С утра 21 декабря в снегоуборочных работах задействованы свыше 2600 дорожных рабочих и более 1500 единиц спецтехники. Всего же с начала зимнего периода на полигоны из города 99 829 рейсами вывезли более 1,2 млн кубометров снега».
В первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее.
В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.