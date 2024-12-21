Пешеходный переход появился около школы № 15 в Ангарске

В Ангарске после вмешательства правоохранителей появился пешеходный переход около образовательного учреждения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Местные жители на личном приеме заместителя прокурора пожаловались, что около средней образовательной школы № 15 не было перехода, это могло спровоцировать аварии.
— Помимо этого установлено, что эксплуатационное состояние улично-дорожной сети по улице Ворошилова не соответствовало предъявляемым требованиям, — добавили в ведомстве.
В итоге около учебного заведения появилась «зебра», также специалисты нанесли дорожную разметку, обустроили подход к переходу, установили дополнительное освещение и дорожные знаки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11-летний школьник перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса машины. Он получил травмы, сейчас находится под наблюдением врачей.