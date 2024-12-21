В Крыму вручат новогодние подарки детям бойцов СВО

«Сформировали подарки для детей, чьи отцы отдали жизнь за нашу Родину в ходе СВО. В ближайшее время во всех городах и районах Крыма наборы будут переданы в семьи нашими депутатами», — сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.