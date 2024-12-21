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В Крыму вручат новогодние подарки детям бойцов СВО

Семьи погибших героев поздравят с зимними праздниками.

Источник: Комсомольская правда

В Республике Крым подготовили сладкие подарки для детей, чьи отцы погибли в зоне проведения специальной военной операции.

«Сформировали подарки для детей, чьи отцы отдали жизнь за нашу Родину в ходе СВО. В ближайшее время во всех городах и районах Крыма наборы будут переданы в семьи нашими депутатами», — сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Крымский политик отметил, что потерю невозможно восполнить, но можно и нужно окружить заботой и вниманием семьи героев, отдавших жизни за Отчизну.

Напоминаем, что в республике, хотя и не будет массовых мероприятий в честь зимних праздников, новогодние елки для мальчишек и девчонок никто не отменял.