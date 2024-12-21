В Москве появятся более 4,5 тыс. турникетов со всеми способами оплаты проезда

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. инновационных турникетов появятся в столичном транспорте, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.
«Решение о заключении офсетного контракта принял мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно договору в течение 7 лет столичному транспорту будут поставляться новые турникеты. В этот период устройства появятся на станциях метро, МЦК и МЦД. Они позволят пассажирам использовать все доступные способы оплаты проезда, включая самый инновационный, — биометрию», — пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По словам заммэра, улучшенная конструкция новых турникетов позволит повысить пропускную способность станций метро до 40%. В Telegram-канале департамента отметили, что основными преимуществами будущих турникетов являются возможность прохода с двух сторон, виброотклик для слабовидящих и световая индикация статуса оплаты.