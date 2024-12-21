Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два омских недостроя выставили на торги

Девятиэтажки хотят продать за 1 миллион 636 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске выставили на продажу два недостроенных девятиэтажных дома по улице Малиновского в Советском округе. Торги объявило ТУ Росимущества по Омской области. Лот выставлен на ГИС «Торги».

Рыночная стоимость каждого составляет 818 тысяч рублей, продать недострои хотят за 1 миллион 636 тысяч. Заявки на участие принимаются до 23 января следующего года.

Оба здания построены всего на 10%. Здания не смогла достроить компания «Омский комбинат панельного домостроения». Как сообщает «РБК», застройщик задолжал около 6, 8 миллионов рублей по налогам. За них были арестованы и выставлены на торги принадлежащие компании недостроенные дома.