Два омских недостроя выставили на торги

Оба здания построены всего на 10%. Здания не смогла достроить компания «Омский комбинат панельного домостроения». Как сообщает «РБК», застройщик задолжал около 6, 8 миллионов рублей по налогам. За них были арестованы и выставлены на торги принадлежащие компании недостроенные дома.