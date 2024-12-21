В РАН назвали самую большую угрозу для биоты Каспия

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Смешение некритичного для биоты Каспийского моря обмеления с антропогенным воздействием может привести к непредсказуемому исходу. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
«Существенных экологических последствий от падения уровня на Каспийском море не должно происходить, потому что этот процесс для Каспия хорошо известен. Там не может быть от этого явления каких-то экстраординарных неприятностей. Другое дело, что эти относительно несущественные для биоты неприятности могут сложиться с антропогенными воздействиями, и тут уже очень трудно сказать, как оно пойдет. Особенно когда, скажем, популяция того же каспийского тюленя сейчас явно переживает не лучшие времена. Она переживает период ломки, очень существенных изменений в своей жизнедеятельности — миграция, освоение новых островов вместо старых. Это серьезные события для популяции высокоразвитых животных», — сказал Данилов-Данильян на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.
Научный руководитель Института водных проблем указал на то, что гибель осетрового стада в Каспии объясняется в первую очередь непроходимостью плотин гидроэлектростанций, а также недопустимым переловом, а не распространенным мнением о загрязнении моря Волгой.
«Если говорить о загрязнении Каспия Волгой, то оно не так уж значительно, чтобы как-то очень серьезно влиять на биоту. Распространена точка зрения, что из-за загрязнения Волги близка к уничтожению популяция осетровых рыб. Две главных причины, по которым гибнет осетровое стадо в Каспийском море, — это непроходимость плотин гидроэлектростанций и совершенно недопустимый перелов. Перелов, который в основном происходит “благодаря” деятельности браконьеров», — сказал он.
По словам ученого, у Волги сохраняется биота, хоть и угнетенная и не такая активная, как в лучшие времена, у реки работает система самоочищения. В нижнем течении Волги, основные притоки которой — только среднее и верхнее течение, самоочищение успевает сработать до Каспия, поэтому качество воды внизу реки выше, чем в середине, объяснил Данилов-Данильян.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем. В него впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные — Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств — Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В 2023 году в Актауской области Казахстана был объявлен режим ЧС местного масштаба из-за стремительного обмеления Каспия, вызванного снижением поступления воды из рек. Это создало проблему для работы местного порта и рыбаков.