В РАН назвали самую большую угрозу для биоты Каспия

«Существенных экологических последствий от падения уровня на Каспийском море не должно происходить, потому что этот процесс для Каспия хорошо известен. Там не может быть от этого явления каких-то экстраординарных неприятностей. Другое дело, что эти относительно несущественные для биоты неприятности могут сложиться с антропогенными воздействиями, и тут уже очень трудно сказать, как оно пойдет. Особенно когда, скажем, популяция того же каспийского тюленя сейчас явно переживает не лучшие времена. Она переживает период ломки, очень существенных изменений в своей жизнедеятельности — миграция, освоение новых островов вместо старых. Это серьезные события для популяции высокоразвитых животных», — сказал Данилов-Данильян на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.