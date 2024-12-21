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Гитарист Slayer Керри Кинг назвал свой любимый альбом Black Sabbath

По словам металиста, он огромный поклонник Ронни Джеймса Дио и его периода пребывания в культовом коллективе. Однако из альбомов он все же предпочел Sabotage 1975 года, который был записан с Оззи Осборном на вокале.

Источник: Звук

По словам металиста, он огромный поклонник Ронни Джеймса Дио и его периода пребывания в культовом коллективе. Однако из альбомов он все же предпочел Sabotage 1975 года, который был записан с Оззи Осборном на вокале.

«Что-то есть в атмосфере этого альбома. Он крутой. Я имею в виду, все альбомы Black Sabbath круты, но что-то особенное есть именно в Sabotage. Возможно, это песня Symptom of the Universe повлияла на мой выбор. Я не знаю. Но получился настоящий ураган!» — цитирует Кинга Classic Rock.

Ранее стало известно, когда состоится американская премьера балета по музыке Black Sabbath.