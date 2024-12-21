Глава Башкирии предложил Татарстану помощь после атаки БПЛА на Казань

Глава Башкирии Радий Хабиров созвонился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки на Казань беспилотников ВСУ.
Как сообщили сегодня, 21 декабря, в Минобороны РФ, в 7:50 утра над территорией Татарстана была пресечена попытка киевского режима совершения террористической атаки БПЛА самолетного типа.
По официальным данным, всего были подтверждены восемь прилетов дронов. Шесть атаковали жилой сектор, один оказался над промышленным предприятием, один уничтожили в небе над рекой. По предварительным данным обошлось без погибших и пострадавших.
После атаки дронов ВСУ, Радий Хабиров позвонил своему коллеге, Раису Татарстана Рустаму Минниханову, передает пресс-служба главы Башкирии. Руководитель региона предложил оказать всю необходимую помощь братской республике.
— Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению, — высказался о случившемся в своих соцсетях Радий Хабиров.
Как подчеркнул глава Башкирии, наша республике «всегда рядом с братским Татарстаном» и готова оказать всю необходимую помощь.
— Мы молимся, чтобы обошлось без жертв, — написал в соцсетях Радий Хабиров.
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