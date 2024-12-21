Депутат Заксобрания предложил установить памятник Сталину в Новосибирске

По словам Яковлева, он предложил установить памятник на территории Центрального парка, который до 1961 года носил имя Сталина и где ранее находился памятник. Депутат отметил, что данное предложение поддерживает значительная часть горожан, которые считают важным сохранение исторической памяти о Великой Победе.