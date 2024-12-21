Депутат Заксобрания предложил установить памятник Сталину в Новосибирске

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев сообщил в социальной сети «ВКонтакте», что мэрия Новосибирска не возражает против установки памятника Иосифу Сталину.
Он отметил, что в ответе от мэрии предложили рассмотреть альтернативные места для размещения монумента.
По словам Яковлева, он предложил установить памятник на территории Центрального парка, который до 1961 года носил имя Сталина и где ранее находился памятник. Депутат отметил, что данное предложение поддерживает значительная часть горожан, которые считают важным сохранение исторической памяти о Великой Победе.