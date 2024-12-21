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Депутат Заксобрания предложил установить памятник Сталину в Новосибирске

По словам депутата, это предложение поддерживает множество горожан.

Источник: Сиб.фм

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев сообщил в социальной сети «ВКонтакте», что мэрия Новосибирска не возражает против установки памятника Иосифу Сталину.

Он отметил, что в ответе от мэрии предложили рассмотреть альтернативные места для размещения монумента.

По словам Яковлева, он предложил установить памятник на территории Центрального парка, который до 1961 года носил имя Сталина и где ранее находился памятник. Депутат отметил, что данное предложение поддерживает значительная часть горожан, которые считают важным сохранение исторической памяти о Великой Победе.

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