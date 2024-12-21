Огромная стела появится в Петербурге

Новый мемориальный комплекс будет расположен на Пулковских высотах. Высота мемориала — 40 метров.
Проект масштабный, помимо стелы, здесь будет и обширный парк. Комплекс будет хорошо смотреться с воздуха, так как Пулковские высоты находятся вблизи аэропорта, и памятный холм будет виден всем пассажирам, прибывающим в город.
«Мы учли мнения и рекомендации ветеранов и блокадников. Работы по реализации проекта начнутся в следующем году,» — заявил губернатор Александр Беглов.
Монумент посвящен именно победе в Ленинградской битве, а не трагедиям, которые с ней связаны. Кроме того, архитекторы постарались, чтоб мемориальный комплекс отражал и нынешнее время.
Территория мемориала будет разделена на несколько зон, название каждой из которых связано с историей формирования оборонительных рубежей Ленинграда. В зоне «Лужский рубеж» будет оборудован прогулочный маршрут, в «Красногвардейском рубеже» откроются памятники воинам разных направлений. На «Колпинском рубеже» установят скульптурные композиции, такие как «Бои на подступе», «Блокада» и «Победа».
В центре комплекса — стела, устремленная ввысь. Внутри конструкции будет находиться стеклянный столб со светодиодами, который способен создавать различные цветовые эффекты. Он сможет мигать, как памятная свеча, равномерно светиться или транслировать изображения. По мысли архитекторов, это будет современная интерпретация Вечного огня, который будет гореть постоянно.
Построить парк планируют за два года, точные сроки будут определены во время проектирования.