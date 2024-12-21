Огромная стела появится в Петербурге

Территория мемориала будет разделена на несколько зон, название каждой из которых связано с историей формирования оборонительных рубежей Ленинграда. В зоне «Лужский рубеж» будет оборудован прогулочный маршрут, в «Красногвардейском рубеже» откроются памятники воинам разных направлений. На «Колпинском рубеже» установят скульптурные композиции, такие как «Бои на подступе», «Блокада» и «Победа».