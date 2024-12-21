Авиадебошира привлекли к ответственности в Иркутске

— Утром 21 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что к борту лайнера требуется наряд полиции. При выходе на место правоохранители установили, что 48-летний житель Республики Беларусь стал инициатором конфликта с другими пассажирами, — дополнили в ведомстве.