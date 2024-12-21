Авиадебошира привлекли к ответственности в Иркутске

На борту воздушного судна рейсом Москва-Иркутск задержали 48-летнего мужчину, который вел себя неадекватно и оскорблял других пассажиров. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
— Утром 21 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что к борту лайнера требуется наряд полиции. При выходе на место правоохранители установили, что 48-летний житель Республики Беларусь стал инициатором конфликта с другими пассажирами, — дополнили в ведомстве.
Нарушителя отвезли в отдел полиции, где составили административный протокол.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дикие животные продолжают выходить в населенный пункт Порт Байкал. Так 20 декабря видели рысь, ранним утром она сидела на дороге. Только за последние две недели в полицию поступило четыре телефонных звонка о появлении хищника.