Пассажиры маршрутки «Гродно-Волковыск» возмутились задержанием пьяного водителя

Водителя от руля правоохранители, конечно, отстранили, невзирая на возмущения пассажиров, которые хотели продолжить с ним путь. Водителю грозит штраф в 100 базовых величин (4 тысячи рублей) и лишение прав на 3 года, он находится в ИВС. К ответственности привлечен и директор фирмы-перевозчика. Маршрутное такси отогнано на охраняемую стоянку.