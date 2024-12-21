Пассажиры маршрутки «Гродно-Волковыск» возмутились задержанием пьяного водителя

В Гродно инспекторы ДПС остановили маршрутку «Гродно-Волковыск» с 13 пассажирами в салоне и заподозрили, что 47-летний водитель нетрезв, что впоследствии, после медосвидетельствования, так и оказалось, сообщает МВД Беларуси.
Водителя от руля правоохранители, конечно, отстранили, невзирая на возмущения пассажиров, которые хотели продолжить с ним путь. Водителю грозит штраф в 100 базовых величин (4 тысячи рублей) и лишение прав на 3 года, он находится в ИВС. К ответственности привлечен и директор фирмы-перевозчика. Маршрутное такси отогнано на охраняемую стоянку.
Мы писали, что под Могилевом сразу две легковые машины переехали пешехода (здесь подробности), а еще минский таксист возил пассажиров по заоблачным ценам, а по документам якобы давал скидку в 90% и утаивал выручку (подробности все здесь).