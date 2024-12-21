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Бесплатный каток откроется 23 декабря в центре Минска на «Динамо»

На стадионе «Динамо» в Минске с 23 декабря по 7 января будет открыт бесплатный каток и новогодняя ярмарка.

Источник: Комсомольская правда

Стадион «Динамо» приглашает минчан и гостей белорусской столицы на новогоднюю ярмарку и на каток. Они будут открыты с 23 декабря по 7 января с 10.00 до 20.00. Здесь предусмотрены также елочный базар, игровые локации, сувениры от ремесленников, зона фуд-корта. Вход — свободный.

Что касается правил проката коньков, то пункт проката не принимает в залог паспорта, идентификационные карты, виды на жительство. В залог можно оставить водительское удостоверение, студенческий (ученический) билет, пенсионное свидетельство, пропуск работника предприятия или организации.

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