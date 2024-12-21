Бесплатный каток откроется 23 декабря в центре Минска на «Динамо»

Стадион «Динамо» приглашает минчан и гостей белорусской столицы на новогоднюю ярмарку и на каток. Они будут открыты с 23 декабря по 7 января с 10.00 до 20.00. Здесь предусмотрены также елочный базар, игровые локации, сувениры от ремесленников, зона фуд-корта. Вход — свободный.
Что касается правил проката коньков, то пункт проката не принимает в залог паспорта, идентификационные карты, виды на жительство. В залог можно оставить водительское удостоверение, студенческий (ученический) билет, пенсионное свидетельство, пропуск работника предприятия или организации.
Мы писали, что прошлогодний Вифлеемский огонь доставят в костелы Беларуси накануне Рождества (здесь подробнее), а еще что можно и нельзя делать в самый короткий день в году 21 декабря 2024 (подробности здесь).