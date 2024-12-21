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В Ростове помогли женщине, жаловавшейся на резкое похудение из-за стресса на работе

Ростовские врачи спасли женщину, которая страдала из-за тревожности.

Источник: Комсомольская правда

Жительница донской столицы последние полгода жила с ощущением вечной тревоги. У 35-летней горожанки постоянно был повышен пульс, часто тряслись руки. Ощущение кома в горле не проходило. Такое состояние она связывала со стрессом, который испытывала на работе.

В довершении ко всем этим симптомам ростовчанка без диет и физических нагрузок резко похудела. За три месяца она сбросила 10 килограммов. Никакие успокоительные средства не помогали справиться с тревожностью. Тогда женщина отправилась за помощью к врачам городской больницы No7.

— При осмотре специалист выявил учащение сердцебиения до 120 ударов в минуту, — сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

После комплексного обследования врачи поставили пациентке диагноз «Диффузный-токсический зоб II степени, тиреотоксикоз». Это аутоиммунное заболевание, связанное со щитовидной железой. Чаще всего им страдают молодые женщины.

Совместно с кардиологом и офтальмологом пациентке подобрали терапию и женщина быстро пошла на поправку.