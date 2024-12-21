В Ростове помогли женщине, жаловавшейся на резкое похудение из-за стресса на работе

В довершении ко всем этим симптомам ростовчанка без диет и физических нагрузок резко похудела. За три месяца она сбросила 10 килограммов. Никакие успокоительные средства не помогали справиться с тревожностью. Тогда женщина отправилась за помощью к врачам городской больницы No7.