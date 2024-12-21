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Альбом Nevermind группы Nirvana уже 700 недель находится в чарте Billboard 200

Гранж-классика Nevermind (1991) от Nirvana провела в американском чарте Billboard более 13 лет без перерыва. Сейчас альбом находится на 120-й строчке списка.

Источник: Звук

Гранж-классика Nevermind (1991) от Nirvana провела в американском чарте Billboard более 13 лет без перерыва. Сейчас альбом находится на 120-й строчке списка.

Как отмечает NME, альбом 1991 года стал лишь девятым, достигшим такого успеха. При этом Nevermind стал лишь четвертым студийным альбомом с таким результатом. Остальные пять записей в списке: сборники лучших хитов.

Рекорд до сих пор держит The Dark Side of the Moon (1971) британской прогрессив-рок группы Pink Floyd, который провел в чарте 990 недель.

Ранее стало известно, что басист Крис Новоселич выступил с трибьют-группой Nirvana.