В Красноярске открываются районные ёлки и ледовые городки. Мероприятия пройдут с 22 по 27 декабря. Напомним, что концепция празднования Нового года в городе посвящена творчеству Чайковского, юбилей которого отметят в 2025 году. Помимо ёлки на локациях появятся горки и скульптуры скрипичного ключа, нот, музыкальных инструментов и не только.