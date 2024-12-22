В Красноярске открываются районные ёлки и ледовые городки. Мероприятия пройдут с 22 по 27 декабря. Напомним, что концепция празднования Нового года в городе посвящена творчеству Чайковского, юбилей которого отметят в 2025 году. Помимо ёлки на локациях появятся горки и скульптуры скрипичного ключа, нот, музыкальных инструментов и не только.
Дата и время открытия ёлок в Красноярске:
В Солнечном:
— Парк «Солнечная поляна», 22 декабря в 17:00;
Главная ёлка Октябрьского района.
— Сквер Серебряный (ул. Высотная, 15), 23 декабря в 17:00;
Главная ёлка Железнодорожного района.
— Парк им. Юрия Гагарина (пр. Свободный, 34), 24 декабря в 18:30;
Главная ёлка Центрального района.
— Сквер им. Чернышевского (Покровка), 24 декабря в 19:00;
Главная ёлка Свердловского района.
— Площадь им. Я. М. Свердлова (ул. 60 лет Октября, 46), 25 декабря в 19:00;
Главная ёлка Кировского района.
— Сквер Энтузиастов (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120, 26 декабря в 18:00;
Главная ёлка Ленинского района.
— Парк 1 мая 26 декабря в 18:00;
Главная ёлка Советского района.
— Сквер Космонавтов (ул. Николаева — ул. Терешковой), 26 декабря в 18:00;
Открытие ёлки и ледового городка в сквере «Каменный город».
— ул. Щорса, 55, 27 декабря в 18:00.
Завершит череду мероприятий открытие главной городской ёлки. Оно пойдёт 27 декабря в 19 часов в Татышев-парке.