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Фестиваль добровольцев прошёл в Иркутске

Фестиваль лучших добровольцев прошёл в Доме молодёжи в Иркутске.

Его приурочили ко Дню добровольца, который отмечали 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В ходе фестиваля участники прошли образовательные тренинги, поговорили с министром по молодёжной политике Иркутской области, прослушали лекции о социальном проектировании и ораторском искусстве. Также были дискуссии о мотивации в команде и командообразовании.

Закрывая фестиваль, подвели итоги трёх конкурсов: «Почётный доброволец (волонтёр) Иркутской области», «Лучший доброволец Иркутской области» и «Фокус на добро» (конкурс журналистских материалов).

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