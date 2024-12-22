Фестиваль добровольцев прошёл в Иркутске

Его приурочили ко Дню добровольца, который отмечали 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В ходе фестиваля участники прошли образовательные тренинги, поговорили с министром по молодёжной политике Иркутской области, прослушали лекции о социальном проектировании и ораторском искусстве. Также были дискуссии о мотивации в команде и командообразовании.
Закрывая фестиваль, подвели итоги трёх конкурсов: «Почётный доброволец (волонтёр) Иркутской области», «Лучший доброволец Иркутской области» и «Фокус на добро» (конкурс журналистских материалов).